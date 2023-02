Mannheim (SID) - Die Berlin Recycling Volleys haben den ersten Schritt Richtung Double gemacht und zum sechsten Mal den DVV-Pokal gewonnen. Der deutsche Volleyball-Meister, der in der Liga derzeit die Titelverteidigung anpeilt, sicherte sich die Trophäe mit einem 3:1 (22:25, 25:17, 25:15, 25:18) gegen die SWD powervolleys Düren. Die Mannschaft von Trainer Rafal Witold Murczkiewicz scheiterte somit auch bei ihrer sechsten Final-Teilnahme.

"Wir waren im ersten Satz ein bisschen nervös, der Aufschlag hat nicht funktioniert und es war nicht so locker wie sonst", sagte Nationalspieler und BR-Mittelblocker Anton Brehme am Spontent-Mikrofon auf der Streaming-Plattform Twitch: "Wir haben den ersten Satz gebraucht, um reinzukommen." Auch Geschäftsführer Kaweh Niroomand betonte, dass die Mannschaft "gut angefangen", das Spiel dann aber "völlig unnötig aus der Hand gegeben" habe: "Aber die Jungs sind ruhig geblieben."

Bei der Endspiel-Neuauflage von 2020 setzte Düren trotz anfänglicher Probleme die BR Volleys zunächst jedoch unter Druck und sicherte sich so auch den ersten Satz. Doch der Hauptstadtklub, der in der Liga die drei bisherigen Duelle für sich entschieden hatte, behielt in der Mannheimer SAP-Arena die Nerven und ließ sich den Sieg nicht nehmen.

Am Nachmittag treffen an gleicher Stelle die Frauen des SC Potsdam und des SCC Palmberg Schwerin im Kampf um den Pokal aufeinander (16.45 Uhr/Sport1).