Oslo (SID) - Die zweimalige Olympiasiegerin Tiril Eckhof hat als nächste prominente Biathletin ihren Rücktritt erklärt. "Biathlon ist mein Leben, solange ich mich erinnern kann. Es ist seltsam, ein Leben ohne Biathlon in Betracht zu ziehen. Aber ich höre auf", sagte die Norwegerin am Mittwoch. Die 32-Jährige hatte in dieser Saison bereits eine Pause eingelegt, bei ihrem letzten Weltcup in Oslo hatte sie im März 2022 zwei Rennen gewonnen.

Eckhoff hat in ihrer Laufbahn acht olympische Medaillen gewonnen, darunter Gold mit der Mixed-Staffel 2014 und 2022, sowie zehn Weltmeistertitel, darunter drei in Einzelwettbewerben.

Am Dienstag hatten schon Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick und Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen) ihren Rücktritt erklärt.