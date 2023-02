Weltverbandspräsident Olle Dahlin hat angesichts des fortschreitenden Klimawandels einen eindringlichen Appell an die Biathlon-Szene gerichtet.

Oberhof (SID) - Weltverbandspräsident Olle Dahlin hat angesichts des fortschreitenden Klimawandels einen eindringlichen Appell an die Biathlon-Szene gerichtet. "Wir haben alle eine Schlüsselrolle im Kampf um den Erhalt unserer Umwelt. Es müssen alle zusammenhalten", sagte der Schwede während eines Seminars zum Thema Nachhaltigkeit in Oberhof: "Wir als Biathlon-Familie müssen unseren Beitrag leisten." Bei einigen Weltcups hatte sich in diesem Winter lediglich ein weißes Band durch grüne Landschaften gezogen.

Sie sei "richtig besorgt über das Sterben der Umwelt", sagte die Gesamtweltcupführende Julia Simon in einer Video-Botschaft. Es gehe längst darum, "dass Kinder künftig die Chancen haben, den Sport genauso auszuüben, wie wir es früher konnten", ergänzte die frühere Weltmeisterin Kaisa Mäkäräinen. Es sei nötig, dass alle "endlich den Fakten ins Auge sehen und etwas dagegen machen", forderte der schwedische Verbands-Generalsekretär Rikard Grip, "sonst werden wir alle verlieren. Wir müssen als Vorbilder vorweggehen."