Köln (SID) - Drei Tage nach seinem vierten Weltcupsieg hat Biathlet Benedikt Doll im schwedischen Östersund einen weiteren Podestplatz verpasst. Beim ersten Saisonsieg des Norwegers Vetle Sjaastad Christiansen landete der 32-Jährige nach einer Strafrunde als bester Deutscher im Massenstart auf Rang acht (+33,1 Sekunden).

Hinter Christiansen komplettierten in Abwesenheit des Corona-geschwächten Gesamtweltcupsiegers Johannes Thingnes Bö dessen norwegischer Teamkollege Johannes Dale (1/+9,l) und erstmals in seiner Karriere der Franzose Eric Perrot (1/+12,3) das Podest. Roman Rees (1/+41,4) kam als Zehnter ins Ziel.

Johannes Kühn (2/+54,3) stellte als Zwölfter sein bestes Saisonergebnis ein, David Zobel (3/+1:13,3 Minuten) erreichte Rang 15. Der zuletzt formstarke Philipp Nawrath (5/+1:57,3) musste sich mit Platz 22 begnügen.

Im Einzel hatte Doll am Donnerstag als erster deutscher Biathlet in dieser Saison ein Rennen gewonnen. In Abwesenheit einiger Stars um Bö blieb der 32-Jährige dabei erstmals in seiner Laufbahn bei vier Schießeinlagen fehlerfrei.

Am Samstag hatte Doll das Männer-Quartett im letzten Staffelrennen der Saison auf der Schlussrunde noch auf Rang drei geführt, es war im fünften Rennen der fünfte Podestplatz. Schon am Donnerstag (15.15 Uhr/ARD) beginnt am Holmenkollen in Oslo das Weltcupfinale mit dem Sprint über 10 km. Bei den drei Abschlussrennen in seinem Heimatland will auch Bö wieder antreten.