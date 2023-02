Weltklasse-Biathlet Johannes Thingnes Bö traut sich bei der WM in Oberhof mehrere Podestplätze zu.

Oberhof (SID) - Weltklasse-Biathlet Johannes Thingnes Bö traut sich bei der WM in Oberhof mehrere Podestplätze zu. "Die Ergebnisse sind mir nicht so wichtig, aber ich hoffe, dass ich mehr als nur eine Medaille gewinne", sagte der Norweger am Tag nach dem Sieg mit der Mixed-Staffel. Erfolgsdruck verspüre er trotz seiner beeindruckenden Erfolgsserie jedoch nicht.

Seit Wochen läuft der 29-Jährige in einer eigenen Liga, er gewann elf der bisherigen 14 Individualrennen und stellte zuletzt mit sechs Siegen nacheinander einen Rekord auf. Am Mittwoch sicherte er sich als Staffel-Schlussläufer souverän den 13. WM-Titel seiner Karriere - trotz ungewohnter Schwächen am Schießstand.

"Ich bin glücklich, auch wenn ich im Liegendschießen drei Fehler geschossen habe", sagte Bö. Seine Fehlschüsse beschäftigen ihn dennoch nicht, "solange wir das Schießen bis zum Wochenende regeln können. Darauf konzentriere ich mich jetzt", sagte er. Am Samstag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) steht für die Männer der 10-km-Sprint an.

Angesichts der Vorleistungen weiß Bö um seine Ausnahmerolle. "Ich bin mir auch bewusst, dass es bei den Ergebnissen in dieser Saison seltsam wäre, ohne Medaille nach Hause zu fahren", sagte er. Von dem Saisonhöhepunkt in Thüringen verspricht er sich auch wegen des Austragungsorts viel. "Oberhof hat eine lange Geschichte, und ich denke, es wird eine der größten Weltmeisterschaften aller Zeiten werden", so Bö.