Köln (SID) - Die Internationale Biathlon-Union (IBU) hat den genauen Wettkampf-Kalender für die Saison 2022/2023 bekannt gegeben. Demnach steigt die Heim-WM in Oberhof vom 6. bis 19. Februar 2023, der Weltcup wird am 29. November im finnischen Kontiolahti eröffnet. Das Saisonfinale findet traditionell am legendären Holmenkollen in Oslo (19. März) statt.

Oberhof richtet nach 2004 zum zweiten Mal die Weltmeisterschaften aus. Der Weltcup-Start in Kontiolahti wurde laut IBU auf die Wochenmitte (Dienstag) gelegt, um Kollisionen mit der Fußball-WM in Katar zu minimieren.