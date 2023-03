Die deutschen Biathletinnen müssen beim abschließenden Weltcup am Holmenkollen in Oslo auf Sophia Schneider verzichten.

Köln (SID) - Die deutschen Biathletinnen müssen beim abschließenden Weltcup am Holmenkollen in Oslo auf Sophia Schneider verzichten. Wie Teamarzt Jan Wüstenfeld am Donnerstag mitteilte, fehlte der 25-Jährigen nach ihrer Infektion aus der Vorwoche die nötige Erholungszeit "für einen vernünftigen Formaufbau". Immerhin sei Schneider, die bei der Heim-WM in Oberhof überzeugt hatte, aber wieder genesen.

Die WM-Fünfte in der Verfolgung hatte wegen ihrer Erkrankung bereits die Rennen in Östersund verpasst und zuvor aufgrund von muskulären Problemen auch im Jagdrennen von Nove Mesto gefehlt. In Oslo läutet der Sprint am Freitag (15.20 Uhr/ARD und Eurosport) die abschließenden drei Saisonrennen der Frauen an.