Denise Herrmann-Wick hat sich ihren großen Traum von einer Goldmedaille bei der Heim-WM in Oberhof erfüllt.

Oberhof (SID) - Denise Herrmann-Wick hat sich ihren großen Traum von einer Goldmedaille bei der Heim-WM in Oberhof erfüllt. Die 34-Jährige triumphierte im Sprint über 7,5 km nach fehlerfreier Schießleistung. Hermann-Wick gewann hauchdünn mit 2,2 Sekunden vor der Schwedin Hanna Öberg. Deren Teamkollegin Linn Persson (0/+26,2) holte Bronze. Die frühere Langläuferin Herrmann-Wick hielt damit auch dem riesigen Druck stand.

"Es ist unglaublich. Das wagt man kaum zu träumen, das kann man sich fast nicht vorstellen, dass man das bei einer Heim-WM erleben darf", sagte eine überglückliche Herrmann-Wick im ZDF. Sophia Schneider (1/+57,6) auf Rang sieben rundete das starke Ergebnis für die deutschen Frauen ab.

Für Herrmann-Wick war es nach dem Einzel-Gold von Peking und dem WM-Sieg in der Verfolgung 2019 der größte Erfolg ihrer beeindruckenden Karriere. Insgesamt war es ihr siebter WM-Titel. Den letzten deutschen WM-Triumph im Sprint hatte Magdalena Neuner 2012 in Ruhpolding gefeiert.

Herrmann-Wick, die in diesem Winter schon zwei Weltcup-Rennen gewonnen hatte, hat sich damit auch eine glänzende Ausgangsposition für den Verfolger am Sonntag über 10 km geschaffen. Mit der Mixed-Staffel hatte sie auf Rang sechs zum WM-Auftakt in Oberhof noch eine Enttäuschung erlebt.

Am Samstag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) findet der Sprint der Männer statt. Am Sonntag sind die beiden Verfolgungsrennen geplant.