München (SID) - Die deutschen Biathleten haben bei einer erneuten Machtdemonstration von Superstar Johannes Thingnes Bö im ersten Rennen nach der Heim-WM das Podest klar verpasst. Beim Weltcup-Sprint von Nove Mesto war Roman Rees auf Rang acht bester DSV-Skijäger. Benedikt Doll wurde Zwölfter. In Oberhof war das deutsche Männerteam erstmals seit 1969 ohne WM-Medaille geblieben.

Überflieger Bö, fünffacher Weltmeister in Oberhof, dominierte das Rennen über 10 km mit null Schießfehlern einmal mehr nach Belieben. Der 29-Jährige siegte 30 Sekunden vor seinem Bruder Tarjei Bö (0). Den norwegischen Vierfach-Triumph machten Vetle Sjaastad Christiansen (1/+1:15,2) und Endre Strömsheim (0/+1:17,9) perfekt.

Für Bö war es bereits der zwölfte Einzel-Weltcup-Sieg in diesem Winter, dazu kommen vier Erfolge mit der Staffel. Der Gesamtweltcup ist dem Dominator kaum mehr zu nehmen. Am Samstag folgt in Nove Mesto der Verfolger über 12,5 km.

Rees (1 Schießfehler) geht dann mit 1:27,4 Minuten Rückstand ins Rennen. Doll liegt 1:45,0 zurück. Der 32-Jährige, der auch in der kommenden Saison weitermachen will, verpasste eine bessere Ausgangsposition mit zwei Fehlern im Liegendanschlag. Justus Strelow (1/+1:55,8) belegte den 16. Rang. Johannes Kühn, Philipp Nawrath und David Zobel kamen nicht in die Top 20.

Am Freitag (16.10 Uhr/ARD und Eurosport) geht es mit dem Sprint der Frauen über 7,5 km weiter. Im Fokus steht vor allem Sprint-Weltmeisterin Denis Herrmann-Wick. Nach den Verfolgern stehen am Sonntag noch die Staffeln im Mixed und Single-Mixed an.