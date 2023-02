Die deutschen Biathlon-Männer jagen bei der Heim-WM in Oberhof weiter der ersehnten Medaille hinterher.

Oberhof (SID) -

Die deutschen Biathlon-Männer jagen bei der Heim-WM in Oberhof weiter der ersehnten Medaille hinterher. Beim historischen vierten Titel in Folge von Johannes Thingnes Bö landete Ex-Champion Benedikt Doll als bester Athlet des Deutschen Skiverbands (DSV) auf Rang fünf. Der norwegische Dominator Bö darf indes weiter auf die perfekte Ausbeute von sieben Goldmedaillen in sieben Rennen hoffen.

Doll setzte bereits den ersten Schuss daneben, er blieb danach aber fehlerfrei und hatte damit im Ziel 2:09,6 Minuten Rückstand auf Bö (2 Strafminuten). Zum drittplatzierten Schweden Sebastian Samuelsson (1/+1:11,1) fehlte dem Sprint-Weltmeister von 2017 fast eine Minute. Silber ging an Titelverteidiger Sturla Holm Lägreid aus Norwegen (1/+1:10,7).

Bö, der bereits mit der Mixed-Staffel, im Sprint und in der Verfolgung triumphiert hatte, stellte mit seinem erneuten Sieg einen Rekord ein. Als bislang einziger hatte der inzwischen zurückgetretene Franzose Martin Fourcade 2016 bei einer WM viermal hintereinander Gold gewonnen. Mit einem weiteren Sieg in der Single-Mixed-Staffel am Donnerstag (15.10 Uhr/ARD und Eurosport) könnte Bö ihn überflügeln.

Philipp Nawrath überraschte seinem ersten WM-Einsatz in Oberhof trotz der hohen Startnummer 78 als Neunter (2 Schießfehler/+3:20,2 Minuten). Justus Strelow (1 Strafminute/+4:14,2) bestätigte als 13. seine starke WM-Form. Sein Teamkollege Roman Rees (2 Strafminuten/+4:43,0) kam nicht über Rang 21 hinaus. Der formschwache David Zobel (3/+9:00,1) enttäuschte auf Platz 73.

Weiter geht es am Mittwoch (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Einzel der Frauen. Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hat dabei die Chance, nach Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung ihre dritte Medaille im dritten Individualrennen zu holen. Tags darauf steht ab 15.10 Uhr die Single-Mixed-Staffel an.