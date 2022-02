Die deutschen Bogenschützinnen und Bogenschützen können sich kurz vor den Olympischen Spielen in Paris auf ein hochkarätiges Heimspiel freuen.

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Bogenschützinnen und Bogenschützen können sich kurz vor den Olympischen Spielen in Paris auf ein hochkarätiges Heimspiel freuen. Wie der Deutsche Schützenbund (DSB) mitteilte, findet die Europameisterschaft 2024 in Essen statt.

Geplant sind die Titelkämpfe vom 3. bis 9. Juni, dabei werden die letzten europäischen Quotenplätze für die knapp zwei Monate später startenden Sommerspiele vergeben.

Bereits in diesem Jahr hat das deutsche Team um Rio-Silbermedaillengewinnerin Lisa Unruh mit der EM in München (6. bis 13. Juni) ein Heimspiel, 2023 findet dann die WM in Berlin (28. Juli bis 6. August) statt.