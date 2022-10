Bogenschützin Katharina Bauer (Raubling) ist beim Weltcupfinale im mexikanischen Tlaxcala bereits an der Auftakthürde gescheitert.

Frankfurt am Main (SID) - Bogenschützin Katharina Bauer (Raubling) ist beim Weltcupfinale im mexikanischen Tlaxcala bereits an der Auftakthürde gescheitert. Die derzeit beste Deutsche verlor ihr Viertelfinale gegen die Lokalmatadorin Alejandra Valencia nach schwachem Start mit 3:7 und landete in der Endabrechnung auf Rang sieben. Die 27-Jährige war erstmals für den Saisonabschluss der besten acht Schützinnen des Jahres qualifiziert.

"Es ist super ärgerlich, und ich habe mir erhofft, dass ich in so einer Situation schon professioneller handeln kann", sagte Bauer, die anfangs extrem mit der hochstehenden Sonne zu kämpfen hatte: "Ich habe etwas daraus gelernt und bin in dieser Hinsicht für das nächste Mal gerüstet."

Allein die Qualifikation für das Weltcupfinale sei "ein Erfolg", ergänzte Bundestrainer Oliver Haidn: "Kathi hat sich in diesem Jahr zu einer Weltklasseschützin entwickelt."