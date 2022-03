Düsseldorf (SID) - Tischtennis-Idol Timo Boll hat durch die erfolgreiche Verteidigung des Champions-League-Titels mit Rekordgewinner Borussia Düsseldorf seine deutsche Königsklassen-Bestmarke weiter ausgebaut. Der erfolgreichste Spieler in der 24-jährigen Geschichte von Europas wichtigstem Vereinswettbewerb aus Deutschland gehörte beim insgesamt siebten Champions-League-Erfolg der Rheinländer schon zum achten Mal zur Siegermannschaft und hat damit nunmehr zwei Siege mehr auf dem Konto als sein Nationalmannschafts-Kollege Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg).

Vor Düsseldorfs Wiederholung des Vorjahrestriumphes am Donnerstag fünf Tage vor seinem 41. Geburtstag war Boll mit den Borussen schon weitere fünfmal (2009, 2010, 2011, 2018 und 2021) in der Champions League erfolgreich. Seine ersten beiden Titel hatte der Rekordeuropameister bereits 2005 und 2006 noch im Trikot seines damaligen Vereins TTV Gönnern gewonnen.

Ex-Weltcupsieger Ovtcharov stand 2009 mit Boll in Düsseldorfs Siegermannschaft und eroberte später mit seinem russischen Klub Fakel Orenburg fünfmal (2012, 2013, 2015, 2017 und 2019) Europas Thron. Der heutige Bundestrainer und ehemalige Doppel-Weltmeister Jörg Roßkopf belegt in der Rangliste der erfolgreichsten deutschen Champions-League-Spieler mit drei Erfolgen (2000 mit Düsseldorf sowie 2005 und 2006 mit Gönnern) gleichauf mit dem früheren Doppel-Vizeweltmeister Christian Süß (2009 bis 2011 mit Düsseldorf) den dritten Platz.

Erfolgreichster Champions-League-Spieler ist Ovtcharovs belarussischer Klubkollege Wladimir Samsonow mit insgesamt elf Titelgewinnen. Sein erster Erfolg gelang dem früheren WM-Zweiten 2000 an Roßkopfs Seite mit Düsseldorf.

Boll und Co. bescherten Düsseldorf außerdem ein bemerkenswertes Jubiläum: Der erneute Gewinn der Champions League bedeutete für den deutschen Rekordmeister und -pokalsieger in regulären Wettbewerben den 75. Titel seiner Vereinsgeschichte. Vor seinen nun sieben Champions-League-Erfolgen holte der Branchenführer im Vorläufer-Wettbewerb schon sechsmal den Europapokal der Landesmeister, gewann international zudem viermal den ETTU-Cup und holte in Deutschland 31 Meistertitel und 27-mal den Pokal.