Auch im Spätherbst seiner Karriere sind Deutschlands Tischtennis-Star Timo Boll keine besinnlichen Weihnachten vergönnt. Der EM-Rekordsieger tritt direkt nach dem Fest am 27. Dezember ( Mittwoch) mit dem deutschen Meister Borussia Düsseldorf im ausgelagerten Bundesliga-Heimspiel in Hamburg gegen Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken um die Halbzeitmeisterschaft an und kann deshalb nicht gemütlich mit Ehefrau Rodelia und Tochter Zoe unterm Tannenbaum feiern.

"Leider müssen wir für dieses wichtige Spiel durchtrainieren, davon sind die beiden natürlich nicht so begeistert", berichtete Boll aus dem Familienrat.

In seiner harmoniebedürftigen Art hat sich der 42-Jährige für seinen Einsatz am "3. Weihnachtstag" für seine Lieben zusätzliche "Quality Time" als Entschädigung für beschränkte Festtagsfreuden einfallen lassen: "Wir kommen vor dem Spiel als ganze Familie nach Hamburg und hängen danach noch ein oder zwei Tage in der Stadt dran. Dadurch sind alle dem Projekt wohlgesonnen."

Zu den Nutznießern der Idee gehört aber auch Boll selbst: Für den passionierten Barista mit eigenen Kaffeesorten ("Hand Switch" oder "Time Out") ist Hamburg mit seinen zahlreichen Kaffeeröstereien geradezu ein Ausflugsparadies...