Timo Boll und seine Teamkollegen sind bei der Mannschafts-EM in Malmö den Frauen des Deutschen Tischtennis-Bundes gefolgt.

Rekordtitelgewinner Timo Boll und seine Teamkollegen sind bei der Mannschafts-EM in Malmö den Frauen des Deutschen Tischtennis-Bundes ( DTTB) ins Endspiel gefolgt. Die Titelverteidiger gewannen das Halbfinale gegen Portugal 3:1 und können im Endspiel am Sonntag (17.30 Uhr) entweder gegen Gastgeber Schweden oder Frankreich (19.00 Uhr) ihren vierten EM-Triumph in Serie und und ihr insgesamt zehntes EM-Gold perfekt machen.

Vor dem Männer-Erfolg hatten bereits die DTTB-Frauen im ersten Teil des Länderkampfes mit Portugal erneut das Finale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainerin Tamara Boros blieb durch ihren 3:0-Erfolg auch im fünften EM-Spiel ohne Spielverlust und trifft nun am Sonntag (14.00 Uhr) in der Revanche für das verlorene Europaspiele-Finale im vergangenen Juni auf Rumänien.