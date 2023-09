Der nationale Mehrkampfmeister Pascal Brendel und die Kölnerin Sarah Voss führen die deutschen Teams bei den Turn-Weltmeisterschaften in Antwerpen an.

Der nationale Mehrkampfmeister Pascal Brendel und die Kölnerin Sarah Voss führen die deutschen Teams bei den Turn-Weltmeisterschaften in Antwerpen (30. September bis 8. Oktober) an. Bei den Titelkämpfen in Belgien, bei denen die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris oberste Priorität besitzt, sollen neben Voss die frühere Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz, Ex-Europameisterin Emma Malewski, Lea Quaas, Karina Schönmaier (alle Chemnitz) sowie Debütantin Meolie Jauch aus Stuttgart die deutschen Farben vertreten.

Eine Sportlerin aus dem Sextett wird allerdings nur die Rolle der Ersatzfrau einnehmen. Fehlen wird die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz, die vor zwei Wochen die erste WM-Qualifikation in Frankfurt für sich entschieden, im Training in der vergangenen Woche aber einen Achillessehnenriss erlitten hatte.

Bei den Männern setzt Bundestrainer Valeri Belenki außer auf Brendel auf den Olympiazweiten am Barren, Lukas Dauser ( Unterhaching), die EM-Medaillengewinner Andreas Toba aus Hannover und Nils Dunkel aus Halle sowie den Cottbuser Lucas Kochan.

Einen finalen Test am Samstag in Heidelberg hatten Brendel und Voss für sich entschieden. Die Frauen maßen sich gleichzeitig in einem Länderkampf, bei dem sie den Sieg vor Rumänien, Frankreich, der Schweiz und Großbritannien davontrugen.