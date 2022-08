München (SID) - Radsport-Olympiasiegerin Lisa Brennauer (Kempten) kann sich eine Karriere als Trainerin nach ihrer aktiven Laufbahn vorstellen. "Ich würde mich freuen, wenn ich ganz viel von meinem Wissen und meinen Erfahrungen weitergeben kann", sagte die 34-Jährige, die nach den European Championships in München mit dem Leistungssport aufhört, dem SID.

Als Berufssoldatin habe sie die Chance, "eng mit dem Sport verbunden zu bleiben. Wie genau, das ist noch offen", sagte Brennauer und ergänzte: "Es gibt theoretisch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir tasten gerade ab und schauen, was für mich die geeignete Stelle ist und welche Chancen und Möglichkeiten ich habe."

Brennauer wird beim Multi-Event in München in vier Wettbewerben an den Start gehen. In der Mannschaftsverfolgung ist die Weltmeisterin mit dem Gold-Vierer von Tokio am Freitag ebenso Favoritin auf den EM-Titel wie in der Einerverfolgung am Samstag. Auf der Straße geht die vielseitige Allgäuerin in der kommenden Woche im Einzelzeitfahren am Mittwoch und im Straßenrennen am Sonntag an den Start.