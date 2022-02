Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Mannschaft für die Paralympischen Spiele hat vor der Abreise nach Peking die besten Wünsche von Frank-Walter Steinmeier erhalten. "Ich freue mich sehr, dass ich auf diesem Wege an der Verabschiedung teilnehmen kann", sagte der aus dem Schloss Bellevue virtuell zugeschaltete Bundespräsident zum am Flughafen Frankfurt versammelten Team: "Wir fiebern aus der Ferne mit und sind jetzt schon stolz auf Sie alle. Ich drücke Ihnen für Ihre Wettkämpfe alle Daumen, die ich habe."

Anders als noch vor den Sommerspielen in Tokio verzichtete Steinmeier auf einen persönlichen Besuch bei der Verabschiedung, um die Mannschaft vor der Abreise keinem zusätzlichen Ansteckungsrisiko auszusetzen. "Noch lieber wäre ich bei Ihnen in Frankfurt vor Ort, um diese Stimmung gemeinsam mit Ihnen genießen zu können", betonte der 66-Jährige. Er sei "begeistert" vom Teamgeist des Team D Paralympics.

Insgesamt 18 Athletinnen und Athleten sowie sechs Guides werden den Deutschen Behindertensportverband (DBS) in Peking vertreten, die am Freitagabend abgeflogene Delegation umfasst rund 60 Personen. "Das Motto lautet: Negativ anreisen und positiv gestimmt zurückfliegen", sagte DBS-Präsident Friedhelm-Julius Beucher. Das Team fliege allerdings "etwas betrübt und bedrückt" nach Peking.

Das liege zum einen am Angriff Russlands auf die Ukraine. Dazu sei "nicht zu vergessen, dass wir noch immer inmitten einer weltweiten Pandemie sind. Diese Paralympics werden in jeglicher Hinsicht besondere Spiele", führte Beucher aus: "Dennoch hoffen wir, dass die beeindruckenden sportlichen Leistungen und der Para Sport in der öffentlichen Wahrnehmung im Vordergrund stehen und die Athletinnen und Athleten die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen."