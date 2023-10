Weltmeister Kalle Rovanperä ( Toyota) hat bei der Central European Rallye in die Führung übernommen. Der Finne kam am zweiten Tag des Rennens in Deutschland, Tschechien und Österreich am besten mit den widrigen Bedingungen zurecht, gewann vier der sechs Wertungsprüfungen und liegt nun 36 Sekunden vor dem Belgier Thierry Neuville (Hyundai). Die Rallye-Piloten hatten in Tschechien mit Regen und zunehmend verschmutzten Straßen zu kämpfen.

In der WRC-Gesamtwertung liegt Rovanperä 31 Punkte vor seinem Teamkollegen Elfyn Evans. Der Brite ist bei der aktuellen Station mit 47,2 Sekunden Dritter. Beendet der 23-jährige Finne den zwölften WM-Lauf am Sonntag vor Evans, feiert er bereits vor dem Saisonfinale in Japan die erfolgreiche Verteidigung des WM-Titels.

Am Samstag erwarten die Teams bei der Premiere der Zentraleuropa-Rallye zwei Schleifen in Österreich und Deutschland mit je drei Wertungsprüfungen über insgesamt 109,5 Kilometer.