Köln (SID) - Der CHIO im Aachener Reiterstadion wird live im TV in der ARD und im WDR übertragen. Dies teilten die Veranstalter des Events am Mittwoch mit. Der CHIO beginnt am kommenden Dienstag (28. Juni) und endet am Sonntag, 3. Juli. International gibt es nach Angaben der Veranstalter Übertragungen in mehr als 140 Länder.