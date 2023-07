Richard Vogel und Jana Wargers haben im Allianz-Preis des CHIO in Aachen erneut die ersten beiden Plätze belegt.

Erneuter Doppelsieg, nur die Rollen wurden getauscht: Richard Vogel ( Mannheim) und Jana Wargers ( Emsdetten) haben im Allianz-Preis des CHIO in Aachen erneut die ersten beiden Plätze belegt und sich vor dem Großen Preis von Aachen am Sonntag (14.00 Uhr) in guter Form präsentiert.

Am Freitag war Wargers im Preis von NRW noch dank einer starken Runde im Stechen zwei Sekunden schneller als Vogel zum Sieg gesprungen. Der 26-Jährige revanchierte sich am Samstag und verwies Wargers mit einem über drei Sekunden schnelleren Durchgang auf Rang zwei. Beide waren im Wettkampf mit einem Umlauf und Entscheidungsrunde ohne Abwurf und Zeitfehler, jedoch nicht mit ihren Spitzenpferden am Start.