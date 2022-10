Köln (SID) - Als wäre sie nie weg gewesen: Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) hat ihr Comeback nach sechsmonatiger Babypause mit einem Doppelsieg beim Weltcup in Lyon gefeiert. Mit dem Weltklasse-Ergebnis von 90,140 Punkten gewann "JBW" auf ihrem Paradepferd Dalera am Freitag auch die Kür, nachdem sie tags zuvor bereits den Grand Prix für sich entschieden hatte. Sie sei "so, so, so glücklich", teilte die 36-Jährige via Instagram mit.

Platz zwei in der Kür belegte die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) mit dem 16-jährigen Emilio. Dritter wurde der Schwede Patrik Kittel mit Touchdown vor Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso.

Nach der Geburt ihrer Tochter Ella Mitte August wollte Jessica von Bredow-Werndl eigentlich schon im September beim Ludwigsburger Pferdefestival in den großen Sport zurückkehren. Seinerzeit verweigerte ihr der Weltverband FEI auf Basis der sogenannten "Maternity Leave Rule" aber die Starterlaubnis. Die Reiterin sprach von einem Berufsverbot, sie vertritt die Ansicht, dass "die FEI natürlich mindestens sechs Monate Mutterschutz gewähren muss". Es sei aber nicht geregelt, "dass eine Athletin dann auch sechs Monate pausieren muss".