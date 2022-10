Das Saisonfinale der DTM in Hockenheim geht an diesem Wochenende ohne Serienchef Gerhard Berger über die Bühne.

Köln (SID) - Das Saisonfinale der DTM in Hockenheim geht an diesem Wochenende ohne Serienchef Gerhard Berger über die Bühne. Der 63-Jährige muss aufgrund einer Corona-Infektion passen, das Testergebnis lasse weiterhin keine Anreise zu. Das bestätigte eine DTM-Sprecherin am Freitag. Berger gehe es "den Umständen entsprechend gut".

Am Samstag und Sonntag (jeweils 13.30 Uhr/Pro7) wird auf dem Hockenheimring der neue Meister ermittelt, die Entscheidung ist historisch eng: Zehn Piloten haben noch theoretische Chancen auf den Titel. Sheldon van der Linde (BMW/130 Punkte) aus Südafrika führt das Klassement an, Lucas Auer (Österreich/119) im Mercedes und Ex-Champion Rene Rast (Minden/118) im Audi sind die ersten Verfolger.