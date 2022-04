Berlin (SID) - Die niederländische Shorttrack-Olympiasiegerin Suzanne Schulting ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt somit für die WM im kanadischen Montreal (8. bis 10. April) aus. Das verkündete die achtmalige Weltmeisterin am Donnerstag auf Instagram.

Sie sei mental "kaputt", hieß es in ihrem Statement: "Es ist und war eine lange Saison." Schulting, die nach Pyeongchang 2018 auch in Peking Gold über 1000 m gewonnen hatte, habe sich aber bereit gefühlt, ihre fünf Titel zu verteidigen: "Ich habe alles in meiner Macht stehende getan, um negativ zu bleiben, aber leider hat das nicht funktioniert."