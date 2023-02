Der deutsche Boden-Meister Milan Hosseini aus Böckingen hat beim Turnier der Meister in Cottbus am Samstag eine Silbermedaille gewonnen.

Cottbus (SID) - Der deutsche Boden-Meister Milan Hosseini aus Böckingen und die Stuttgarter Weltcup-Debütantin Meolie Jauch haben beim Turnier der Meister in Cottbus am Samstag überraschend zwei Silbermedaillen gewonnen und damit für die einzigen deutschen Podiumsplatzierungen gesorgt. Der 21-jährige Hosseini musste sich an seinem Spezialgerät nur Olympiasieger Artem Dolgopyat aus Israel geschlagen geben, die fünf Jahre jüngere Jauch wurde Zweite am Stufenbarren.

Nach zwei Fehlern kam Europameisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart am Doppelreck im Finale nicht über den achten und letzten Platz hinaus.