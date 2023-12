Das dramatische Aus von Ricardo Pietreczko hat Sport1 die bislang beste Quote der laufenden Darts-WM beschert.

Das dramatische Aus von Ricardo Pietreczko hat Sport1 die bislang beste Quote der laufenden Darts-WM beschert. 1,78 Millionen Zuschauer in der Spitze und 950.000 im Schnitt verfolgten am Donnerstag die Abendsession und damit die bittere 3:4-Niederlage der letzten deutschen Hoffnung gegen Topfavorit Luke Humphries aus England. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 4,8 Prozent.

In der werberelevanten Zielgruppe der Männer von 14 bis 49 Jahren erzielte die Übertragung am Abend mit der Niederlage von Pietreczko sowie dem überraschenden Aus von Ex-Weltmeister Gerwyn Price (2:4 gegen Brendan Dolan) und dem 4:2 von Daryl Gurney gegen Ricky Evans einen starken Marktanteil von 14,7 Prozent. Im Digitalbereich verzeichnete der Livestream auf Sport1.de und in den Sport1-Apps rund 1,9 Millionen Abrufe.