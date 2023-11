Der deutsche Dartsprofi Gabriel Clemens steht bei den Players Championship Finals im englischen Minehead als einziger Deutscher im Achtelfinale. Der Saarländer besiegte den an Nummer fünf gesetzten Engländer Josh Rock in der dritten Runde mit 6:3 und präsentiert sich bei dem Major-Turnier, das als Generalprobe für die WM im Dezember gilt, in guter Form.

Im Achtelfinale am Samstagabend (22.00 Uhr) wartet auf "Gaga" der Niederländer Niels Zonneveld. Die Nummer 96 der Welt setzte sich überraschend deutlich mit 6:2 gegen Favorit Jonny Clayton (Wales/Nr. 12) durch.

Schlechter als für den letztjährigen WM-Halbfinalisten lief es für den zuletzt formstarken Nürnberger Ricardo Pietreczko, der mit 3:6 gegen Ryan Searle (England/Nr. 10) unterlag. Damit hat "Pikachu" keine Chance mehr, bei der WM (15. Dezember bis 3. Januar) zu den 32 gesetzten Spielern zu gehören und damit zunächst ein Freilos zu erhalten.