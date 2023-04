München (SID) - WM-Halbfinalist Gabriel Clemens ist beim European-Tour-Turnier der Dartsprofis in München früh gescheitert. Der Saarländer unterlag in der Runde der besten 32 dem Australier Damon Heta mit 3:6. Zuvor waren am Ostersonntag bereits Lokalmatador Liam Maendl-Lawrance und Dragutin Horvat ( Kassel) ausgeschieden. Martin Schindler ( Strausberg) hat am späten Sonntagabend gegen den Waliser Jim Williams noch die Chance auf den Achtelfinaleinzug.

Der German Darts Grand Prix ist das vierte von insgesamt 13 Turnieren der PDC European Tour. Das Finale findet am Montagabend statt.