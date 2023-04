München (SID) - Die deutschen Darts-Profis um WM-Halbfinalist Gabriel Clemens haben bei der European Tour in München einen starken Start hingelegt. Vor heimischen Publikum zogen am Karsamstag gleich drei von vier deutschen Startern in die zweite Runde ein. Dort steht auch Martin Schindler, der nach einem Freilos am Ostersonntag gegen Jim Williams (Wales) ins Turniergeschehen eingreift.

Clemens setzte sich mit 6:4 gegen den Schweden Oskar Lukasiak durch, zuvor hatte bereits Dragutin Horvat beim 6:4 gegen Scott Waites ( England) die Oberhand behalten.

Für ein Highlight sorgte Lokalmatador Liam Maendl-Lawrance: Der 18-jährige Münchner nutzte seinen dritten Matchdart gegen den Waliser Robert Owen zum 6:5 und feierte seinen erst zweiten Sieg auf der European Tour überhaupt.

Weniger erfolgreich verlief der Abend für Florian Hempel, der als einziger Deutscher an seiner Auftakthürde scheiterte. Beim 1:6 gegen Ross Smith ( England), dem Vorjahressieger der European Darts Championship, blieb der Kölner chancenlos.

Der German Darts Grand Prix ist das vierte von insgesamt 13 Turnieren der PDC European Tour, die gesetzten Spieler greifen am Ostersonntag ein. Das Finale findet am Montagabend statt.