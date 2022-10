Frankfurt am Main (SID) - Schwere Aufgaben zum Auftakt: Die beiden deutschen Dartsprofis Gabriel Clemens (Saarwellingen) und Martin Schindler (Strausberg) wollen bei der EM in Dortmund (27. bis 30. Oktober) trotz einer schweren Auslosung ihren Heimvorteil nutzen und für eine Überraschung sorgen. Clemens trifft in der ersten Runde am Freitag auf den walisischen Topspieler Jonny Clayton, Schindler bekommt es am selben Abend mit dem Weltranglistensechsten Jose de Sousa aus Portugal zu tun.

Die EM gilt als Standortbestimmung für die in knapp zwei Monaten beginnende WM im Londoner Alexandra Palace. Titelverteidiger Rob Cross steigt bereits am Donnerstag in das Turnier ein. Der Engländer spielt zum Auftakt gegen seinen Landsmann James Wade.

Das Preisgeld bei der 14. Auflage liegt bei insgesamt 500.000 Pfund (rund 575.000 Euro), der Sieger erhält 120.000 Pfund (rund 138.000 Euro). Bei den bisherigen 13 Turnieren gab es sieben verschiedene Sieger. Der Niederländer Michael van Gerwen könnte mit seinem fünften Turniererfolg alleiniger Rekordhalter werden.

Im vergangenen Jahr war Clemens an seiner Auftakthürde Damon Heta (Australien) gescheitert, für Florian Hempel (Köln) - zweiter deutscher Starter - war eine Runde später gegen den Österreicher Mensur Suljovic Endstation.