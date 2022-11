Niedernhausen (SID) - Die frühere deutsche Darts-Hoffnung Max Hopp hat im Kampf um sein WM-Ticket einen herben Rückschlag erlebt. Der 26-Jährige aus Idstein scheiterte am Donnerstag beim deutschen Qualifikationsturnier nach einem enttäuschenden Auftritt bereits in der Hauptrunde. Dem achtmaligen WM-Teilnehmer bleibt damit nur noch eine Chance, um sich für den Saisonhöhepunkt im Londoner Alexandra Palace (15. Dezember bis 3. Januar) zu qualifizieren.

Nur wenn sich Hopp beim letzten Qualifikationsturnier Ende November eines der beiden WM-Tickets sichert, behält der ehemalige Junioren-Weltmeister seine Tourkarte - und damit die Chance, auch im kommenden Jahr an den meisten Events der Professional Darts Corporation (PDC) teilnehmen zu dürfen. Hopp war nach schwachen Leistungen zuletzt in der Weltrangliste auf Rang 73 zurückgefallen.

In Niedernhausen kämpfen in der Super League noch bis Freitag die besten deutschen Dartsspieler um ein Ticket für die Weltmeisterschaft. Weiter im Rennen sind unter anderem Florian Hempel (Köln), der im Vorjahr in London die dritte Runde erreicht hatte, sowie der zweimalige WM-Teilnehmer Nico Kurz (Hanau). Sport1 überträgt die Partien täglich im Free-TV (ab 15.30 Uhr) und darüber hinaus im Livestream.