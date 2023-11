Luke Humphries hat den Grand Slam of Darts mit einer dominanten Vorstellung gewonnen.

Luke Humphries hat den Grand Slam of Darts mit einer dominanten Vorstellung gewonnen. Der Engländer setzte sich 16:8 gegen den früheren Weltmeister Rob Cross durch und präsentierte sich gut einen Monat vor der Weltmeisterschaft in Bestform. Mit dem Gewinn der Eric-Bristow-Trophy feierte der 28-Jährige in Wolverhampton/England den zweiten Major-Titel seiner Karriere.

Im Halbfinale hatte Humphries James Wade 16:10 geschlagen. Sein Landsmann Cross löste mit einem 16:13-Sieg im englischen Duell gegen Stephen Bunting das Finalticket. Humphries setzte "Voltage" Cross die achte Niederlage im zwölften Major-Endspiel zu. "Cool Hand Luke" fuhr knapp 171.000 Euro Preisgeld ein.

Die prestigeträchtige Darts-WM findet vom 15. Dezember bis 3. Januar 2024 im Alexandra Palace in London statt. Mit dabei ist Ricardo Pietreczko, der beim Grand Slam als einziger deutscher Starter schon in der Gruppenphase gescheitert war. Auch Gabriel Clemens und Martin Schindler nehmen an der WM teil.