Leverkusen (SID) - Der deutsche Dartsprofi Ricardo Pietreczko hat in der zweiten Runde der European Tour in Leverkusen für einen echten Paukenschlag gesorgt. Gegen den zweimaligen Weltmeister Peter Wright ( Schottland) drehte der 28-jährige Berliner einen 1:5-Rückstand zu einem 6:5-Sieg in Legs und wehrte dabei sechs Matchdarts ab.

"Es ist einfach geil, ich liebe dieses Publikum", sagte Pietreczko, während die deutschen Fans im Hintergrund "Oh, wie ist das schön" skandierten. Erstmals in seiner Karriere gewann der Weltranglisten-74. auf der Tour gegen einen gesetzten Spieler, im Achtelfinale am Sonntag wartet nun der Engländer Stephen Bunting.

Einen Abend zum Vergessen erlebte indes Martin Schindler. Die deutsche Nummer zwei ging gegen den Iren William O'Connor sang und klanglos mit 0:6 unter. Besser machte es Rene Eidams, der sich beim 3:6 gegen den amtierenden Weltmeister und Weltranglistenersten Michael Smith aber letztlich vergeblich zur Wehr setzte.

Ebenfalls im Achtelfinale stehen unter anderem Gerwyn Price ( Wales) nach seinem 6:5-Erfolg gegen den Polen Krzysztof Ratajski sowie der Weltranglistendritte Michael van Gerwen, der im niederländischen Duell gegen Altstar Raymond van Barneveld mit 6:4 die Oberhand behielt.