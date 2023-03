Dartsprofi Martin Schindler hat bei den UK Open in Minehead erstmals in seiner Karriere das Viertelfinale erreicht.

Köln (SID) - Dartsprofi Martin Schindler hat bei den UK Open in Minehead erstmals in seiner Karriere das Viertelfinale erreicht. Der 26-Jährige schlug beim wichtigsten Turnier seit der Weltmeisterschaft am Samstagabend etwas überraschend den Weltranglistensiebten Jonny Clayton (Wales) 10:8. Schindler hatte sich erst zum zweiten Mal nach 2020 für die Runde der besten 16 qualifiziert.

In der Weltrangliste verbessert sich der WM-Teilnehmer höchstwahrscheinlich um mindestens einen Platz. Ab Montag wird Schindler dort wohl selbst bei einer Niederlage im nächsten Match auf Rang 26 und damit so hoch wie noch nie geführt. Am Freitag hatte "The Wall" in der fünften Runde den zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis ausgeschaltet.

Die übrigen sechs deutschen Spieler waren bereits am Freitag gescheitert. WM-Halbfinalist Gabriel Clemens verlor sein Viertrundenspiel gegen den belgischen Top-Spieler Dimitri van den Bergh 5:10, Florian Hempel unterlag Richie Burnett aus England 9:10. Ricardo Pietreczko und Daniel Klose schieden in Runde zwei aus, Pascal Rupprecht und Qualifikant Lukas Wenig bereits bei ihren Auftaktmatches.

Das Major-Turnier ist das erste Top-Event des Jahres und mit 160 Teilnehmern zugleich das größte auf der Profitour, alle 128 Inhaber einer Tourkarte sind automatisch startberechtigt. Wegen des dem Pokal ähnlichen Systems ohne Setzliste werden die UK Open auch "FA Cup of Darts" genannt. Das Gesamtpreisgeld beträgt 600.000 Dollar, davon gehen 110.000 an den Sieger.