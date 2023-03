Der Erfolgslauf von Dartsprofi Martin Schindler bei den UK Open in Minehead ist beendet. Der 26-Jährige verlor sein Viertelfinale mit 4:10.

Köln (SID) - Der Erfolgslauf von Dartsprofi Martin Schindler bei den UK Open in Minehead ist beendet. Der 26-Jährige verlor sein Viertelfinale gegen den Engländer Andrew Gilding mit 4:10. Dennoch kann Schindler das Turnier als großen Erfolg verbuchen: Nie zuvor war er in ein Viertelfinale bei einem Major vorgedrungen, zudem wird er in der Weltrangliste voraussichtlich um einen Platz auf den 26. Rang klettern.

Schindler hatte beim wichtigsten Turnier seit der Weltmeisterschaft unter anderen den Weltranglistensiebten Jonny Clayton (Wales) und den zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis aus England ausgeschaltet.

Die übrigen sechs deutschen Spieler waren bereits am Freitag gescheitert. Unter anderem verlor WM-Halbfinalist Gabriel Clemens sein Viertrundenspiel gegen den belgischen Top-Spieler Dimitri van den Bergh 5:10, Florian Hempel unterlag Richie Burnett aus Wales 9:10.