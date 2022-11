Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld ist beim Grand Slam in Wolverhampton ins Halbfinale eingezogen.

Köln (SID) - Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld ist beim zweitwichtigsten Darts-Turnier des Jahres, dem Grand Slam in Wolverhampton, ins Halbfinale eingezogen. Vier Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaft (15. Dezember bis 3. Januar) besiegte der Niederländer im Viertelfinale den Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales mit 16:13. Durch den Halbfinaleinzug klettert van Barneveld in der Weltrangliste von Rang 50 auf 34.

Der ehemalige Dauerrivale von Dartslegende Phil Taylor kommt nach seinem Rücktritt 2020 und dem anschließenden Comeback 2021 passend zum Höhepunkt des Jahres im Londoner Ally Pally wieder so richtig in Fahrt, gewann in Wolverhampton alle seiner bisherigen fünf Matches und mausert sich zum WM-Geheimfavoriten.

Im zweiten Viertelfinale des Abends besiegte der Weltranglistenvierte Michael Smith seinen britischen Landsmann Joe Cullen mit 16:15.