Der sensationelle Finaleinzug von "Wunderkind" Luke Littler hat Sport1 eine Rekordquote bei der laufenden Darts-WM beschert. 2,24 Millionen Zuschauer in der Spitze und 1,49 Millionen im Schnitt verfolgten am Dienstagabend die Halbfinalsiege des 16-jährigen Littler und seines englischen Landsmanns Luke Humphries.

Damit knackte Sport1 zum ersten Mal in diesem Turnier die Millionen-Marke im Schnitt und die Zwei-Millionen-Marke in der Spitze. In der werberelevanten Zielgruppe der Männer von 14 bis 49 Jahren erzielte die Übertragung einen starken Marktanteil von 20,3 Prozent. Das Finale zwischen Littler und Humphries steigt am Mittwochabend (21.15 Uhr/Sport1 und DAZN).