Gabriel Clemens hat Sport1 die bislang beste Quote der laufenden Darts-WM beschert. Bis zu 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Spitze wollten den ersten Auftritt des Halbfinalisten aus dem Vorjahr live sehen, im Schnitt verfolgten 740.000 Menschen die Abendsession im Alexandra Palace in London. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 3,4 Prozent.

Damit knackte der TV-Sender aus Ismaning die erst am Dienstag aufgestellte Bestmarke des diesjährigen Turniers von 1,06 Millionen Zuschauern in der Spitze und 560.000 im Schnitt, die die Partien der deutschen Teilnehmer Dragutin Horvat und Ricardo Pietreczko sehen wollten.

In der werberelevanten Zielgruppe der Männer von 14 bis 49 Jahren erzielte die Übertragung am Donnerstagabend mit den Siegen von Clemens (3:1 gegen Man Lok Leung) sowie unter anderem dem des 16-jährigen Luke Littler (3:1 gegen Andrew Gilding) einen starken Marktanteil von elf Prozent. Im Digitalbereich verzeichnete der Livestream auf Sport1.de und in den Sport1-Apps rund 672.000 Aufrufe.