Ex-Weltmeister Gerwyn Price ist bei der Darts-WM in London überraschend früh gescheitert. Der "Bad Boy" aus Wales musste sich in der dritten Runde nach einer fehlerhaften Vorstellung dem nordirischen Underdog Brendan Dolan 2:4 geschlagen geben und schied aus. Dolan trifft nun im Achtelfinale am Samstag auf den Sieger des Duells zwischen dem Kroaten Boris Krcmar und dem zweifachen WM-Champion Gary Anderson ( Schottland).

Price war letztmals bei seinem Zweitrunden-K.o. gegen Nathan Aspinall vor fünf Jahren nicht über die dritte Runde einer Weltmeisterschaft hinausgekommen. Der provokante WM-Champion von 2021 hatte vor rund einem Jahr für Aufsehen gesorgt, als er im WM-Viertelfinale gegen den Saarländer Gabriel Clemens zeitweise mit Kopfhörern spielte, um den Lärm der Zuschauer ausblenden zu können.

Im dritten Match der langen Abendsession am Donnerstag besiegte zudem Daryl Gurney aus Nordirland Ricky Evans ( England) mit 4:2. Evans hatte zuvor in Runde zwei den World-Matchplay-Champion Aspinall aus dem Turnier genommen. Gurney, der schwierige Jahre hinter sich hat, trifft im Achtelfinale in der Nachmittagssession am Samstag nun auf Dave Chisnall ( England).