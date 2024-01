Darts-Sensation Luke Littler hat bei der WM in London auch Brendan Dolan geschlagen und das Halbfinale erreicht.

Darts-Sensation Luke Littler hat bei der WM in London auch Brendan Dolan geschlagen und das Halbfinale erreicht. Der erst 16-Jährige ließ seinem 34 Jahre älteren Konkurrenten beim 5:1-Sieg nicht den Hauch einer Chance. In der Runde der letzten Vier trifft der Engländer am Dienstagabend auf seinen Landsmann Rob Cross.

Der 33-Jährige hatte zuvor in seinem Viertelfinale gegen Chris Dobey mit einem sensationellen Comeback Geschichte geschrieben und als erster Spieler im Ally Pally einen 0:4-Rückstand noch in ein 5:4 gedreht. Damit darf Cross weiterhin auf seinen zweiten Titel nach 2018 hoffen.

Littler zeigte erneut von Beginn an eine souveräne Vorstellung spielte vier Sätze ohne einen Anschein von Nervosität. Erst im fünften Satz schwächelte der Teenager, als er plötzlich die Doppel nicht mehr traf und prompt den Satz verlor. Littler fing sich aber und gewann Satz Nummer sechs in bekannter Manier mit 3:0.

Cross erwischte gegen Dobey, der am Freitag Titelverteidiger Michael Smith aus dem Turnier geworfen hatte, einen Fehlstart und stand vor dem Aus. Im scheinbar aussichtslosen Kampf um das Weiterkommen steigerte sich der 33-Jährige, zudem wurde Dobey fehleranfälliger.

Am Abend kämpft Top-Favorit Michael van Gerwen ( Niederlande) gegen den Engländer Scott Williams um den Halbfinaleinzug. Zudem treffen Luke Humphries und Dave Chisnall (beide England) aufeinander.