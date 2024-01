Shootingstar Luke Littler hat durch seinen bemerkenswerten Siegeszug bei der Darts-WM auch in der Weltrangliste einen großen Sprung gemacht.

Littler hatte am Neujahrstag in London durch einen souveränen Sieg gegen den Nordiren Brendan Dolan (5:1) als ungesetzter Spieler das Halbfinale erreicht. Dort trifft er am Dienstagabend auf den englischen Ex-Weltmeister Rob Cross.