Hamburg (SID) - Australien hat in der deutschen Davis-Cup-Gruppe in Hamburg das erste Duell für sich entschieden. Auch ohne Wimbledonfinalist Nick Kyrgios, der für das Mannschaftsturnier am Rothenbaum abgesagt hatte, setzte sich das Team um Kapitän Lleyton Hewitt gegen Belgien durch. Nach den Einzeln lag Australien 2:0 in Führung.

Zunächst gewann Jason Kubler gegen Zizou Bergs 6:4, 1:6, 6:3. Dann punktete Alex de Minaur im Spitzeneinzel gegen David Goffin (6:2, 6:2) und sicherte den Sieg bereits vor dem abschließenden Doppel.

Deutschland greift ohne den verletzten Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) am Mittwoch gegen Frankreich ins Geschehen ein. Die weiteren Partien für die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann finden am Freitag gegen Belgien und am Sonntag gegen Australien statt (beide live bei ServusTV).

Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Finalturnier Ende November in Malaga. Die weiteren Zwischenrunden finden derzeit in Bologna, Valencia und Glasgow statt.