Frankfurt am Main (SID) - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev wird dem deutschen Davis-Cup-Team auch in der Qualifikationsrunde in Brasilien (4. und 5. März) fehlen. Das teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Freitag mit.

Teamchef Michael Kohlmann nominierte für das Duell in Rio de Janeiro stattdessen die beiden Neulinge Oscar Otte und Daniel Altmaier, dazu kommen Jan-Lennard Struff sowie das Erfolgsdoppel Kevin Krawietz/Tim Pütz.

"Leider passen Ort und Zeitpunkt mit zwei bevorstehenden Masters-Turnieren auf einem anderen Kontinent und Belag nicht in meinen Turnierplan", sagte Zverev, der als Kritiker des neuen Formats auch schon die beiden vergangenen Endrunden verpasst hatte. Auch ohne den Weltranglistendritten hatte das deutsche Team im Vorjahr aber das Halbfinale erreicht.

Der 28 Jahre alte Otte hatte im vergangenen Jahr bei den US Open für Aufsehen gesorgt, als er sich über die Qualifikation bis ins Achtelfinale kämpfte. Auch Altmaier (23) steht nach starken Auftritten seit November unter den Top 100 der Welt. Für Dominik Koepfer kommt das Quali-Duell mit Brasilien wegen einer Ellbogenverletzung hingegen zu früh.

"Als junger, aufstrebender Spieler hat sich Daniel Altmaier in das Team gespielt. So ist es auch bei Oscar Otte, der im letzten halben Jahr konstant gute Leistungen gezeigt hat", sagte Kohlmann: "Beide haben es sich verdient, dabei zu sein."

Gespielt wird im März in der Parque Olimpico Arena Tenis auf Sand. Der Sieger qualifiziert sich für die Endrunde, Austragungsort und Zeitpunkt stehen aber noch nicht fest.