Malaga wird vom 21. bis 27. November Austragungsort der Davis-Cup-Finalrunde 2022. Auch im nächsten Jahr findet die Finalrunde in Andalusien statt.

Köln (SID) - Malaga wird Austragungsort der Davis-Cup-Finalrunden 2022 und 2023. Wie der Internationale Tennisverband (ITF) und der Rechteinhaber Kosmos Tennis am Mittwoch bekannt gaben, fällt die Entscheidung in dem prestigereichen Teamwettbewerb in diesem Jahr vom 21. bis 27. November. Ursprünglich war Malaga für die Gruppenphase vom 14. bis 18. September neben Bologna, Glasgow und Hamburg vorgesehen. Dafür suchen die Veranstalter nun einen weiteren Ort.

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) um Alexander Zverev wird in Hamburg um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Gegen welche drei Gegner es geht, wird sich in der Auslosung am 26. April klären. Titelverteidiger Russland wurde aufgrund der geltenden Sanktionen aus dem Wettbewerb ausgeschlossen.