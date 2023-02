Trier (SID) - Olympiasieger Alexander Zverev trifft am Freitag im zweiten Match des Davis-Cup-Duells zwischen Deutschland und der Schweiz auf den dreimaligen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka. Zuvor hat es Oscar Otte im Kampf um die Qualifikation für das Finalturnier ab 17.00 Uhr (sportbild.de/tennischannel.com) mit Marc-Andrea Huesler zu tun. Das ergab die Auslosung in der Trierer Arena am Donnerstag.

Im Doppel am Samstag (13 Uhr) treffen Andreas Mies und Tim Pütz voraussichtlich auf Alexander Ritschard und Leandro Riedi. Anschließend könnten noch zwei weitere Einzelpartien nötig sein, um den Sieger zu ermitteln. Das Team, das zuerst drei Siege holt, entscheidet das Duell für sich.

"Mir geht es wunderbar", sagte Zverev im Anschluss an die Auslosung und fügte mit Blick auf seine schwere Fußverletzung aus dem vergangenen Jahr hinzu: "Es wird von Woche zu Woche besser, und ich hoffe, es bleibt auch dabei. Ich habe nichts anderes gemacht als trainiert in den letzten Wochen."

Der 25 Jährige hat gegen Wawrinka (37) eine 4:0-Bilanz, warnte aber im Vorfeld vor dem Davis-Cup-Sieger von 2014. "Er ist ein Champion, ein super Tennisspieler. Aber ich bin mir sicher: Wir holen die drei Siege", sagte Zverev der Bild-Zeitung.

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) kämpft in Trier um den Platz beim Finalturnier mit 16 Teams im November in Malaga. Deutschland, das in dem Traditionswettkampf (erstmals 1900 ausgetragen) bislang alle neun Duelle gegen die Schweiz gewann, geht von der Papierform her leicht favorisiert in den Wettkampf. - Die Ansetzungen im Überblick:

Freitag ab 17 Uhr:

1. Match: Oscar Otte (Köln) - Marc-Andrea Huesler

2. Match: Alexander Zverev (Hamburg) - Stan Wawrinka

Samstag ab 13 Uhr:

3. Match ( Doppel): Andreas Mies (Köln)/Tim Pütz (Frankfurt) - Alexander Ritschard/Leandro Riedi

Anschließend werden gegebenenfalls bis zu zwei weitere Einzelpartien gespielt.