Der Brite Jake Dennis hat sich vorzeitig den Weltmeistertitel in der Formel E gesichert. Bei seinem Heimspiel in London wurde der Andretti-Pilot Zweiter - und ist damit bereits vor dem letzten Saisonrennen am Sonntag (18.00 Uhr/ProSieben) nicht mehr einholbar. Dennis folgt auf Stoffel Vandoorne, der im Vorjahr triumphiert und Mercedes somit den perfekten Abschied aus der Elektroserie beschert hatte.

"Ich habe gar keine Worte dafür, es sind unglaubliche Gefühle", sagte Dennis am ProSieben-Mikrofon: "Ich hatte in diesem Jahr ein unglaubliches Auto, vielen Dank an das ganze Team. Das letzte Rennen kann ich ganz ohne Druck genießen und ich werde heute Nacht gut schlafen."

Den Sieg im vorletzten Saisonrennen holte der Neuseeländer Mitch Evans im Jaguar vor Dennis und dem Schweizer Routinier Sebastien Buemi (Envision). Maximilian Günther (Oberstdorf/Maserati) war als Elfter bester Deutscher, direkt hinter ihm kreuzten der frühere DTM-Champion Rene Rast (Minden/McLaren) und Pascal Wehrlein (Worndorf/Porsche) die Ziellinie.