Die Tour de Suisse geht in ihre dritte Etappe. Auf den anspruchsvollen 143,8 km von Tafers nach Villars-sur-Ollon warten zwei knifflige Anstiege auf die Fahrer um Weltmeister Remco Evenepoel, vor allem die Bergankunft auf 1256 Metern hat es in sich. Die Schweiz-Rundfahrt endet am Sonntag nach dem achten Teilstück.