Bei der WM kämpfen die Fußballerinnen aus Spanien und Schweden Down Under um das erste Finalticket. Das europäische Halbfinalduell findet um 10.00 Uhr MESZ in Auckland statt, der Sieger trifft im Endspiel am Sonntag auf Co-Gastgeber Australien oder Europameister England. Die Spanierinnen standen noch nie in einem WM-Finale, die Schwedinnen einmal: 2003 gab es in den USA eine Niederlage gegen Deutschland.