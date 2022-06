Florian Wellbrock kämpft bei der Schwimm-WM in Budapest um seine erste Goldmedaille. Nach Platz zwei im Vorlauf steht das 800-m-Finale an.

Köln (SID) - Olympiasieger Florian Wellbrock kämpft bei der WM in Budapest um seine erste Goldmedaille. Nach Platz zwei im Vorlauf steht für den Doppelweltmeister von 2019 das Finale über 800 m Freistil an. Los geht es um 18.02 Uhr. Zudem starten die deutschen Wasserballer in ihre WM-Mission. Zum Auftakt trifft das Team von Bundestrainer Petar Porobic um 18.00 Uhr auf Japan.