Köln (SID) - Gastgeber England und der Olympiazweite Schweden spielen ab 21.00 Uhr in Sheffield um den ersten Platz im EM-Finale. Im Stadion Bramall Lane werden knapp 30.000 Fußballfans erwartet. Das zweite Halbfinale findet am Mittwoch zwischen den deutschen Frauen und Frankreich in Milton Keynes statt, das Endspiel am Sonntag in Wembley.